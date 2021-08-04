Беглов обсудил с главой РЖД развитие транспорта в Петербурге

Губернатор обсудил с главой РЖД развитие петербургского транспортного узла Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел переговоры с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым, на которых обсуждалось развитие транспортного узла города. Сейчас транспортная система Северной столицы работает с перегрузкой, поэтому ей необходимы новые дороги. Об этом в Смольном рассказали 4 августа 2021 года.

- Назрела необходимость объединить пригородные электрички и городской транспорт в единую систему. Планируется организовать тактовое движение в направлениях Сестрорецка и Тосно, Гатчины и Пушкина, - отметил градоначальник.

Также поднимался вопрос о том, чтобы грузовые транзитные поезда пускать в объезд исторического центра Петербурга.

Кроме того, продолжилось обсуждение строительства скоростного железнодорожного сообщения между городом и аэропортом Пулково. Проект находится в высокой степени проработки.