Водителя маршрутки, который отказался везти инвалида с ДЦП, уволила транспортная компания

Транспортная компания извинилась перед Иваном Бакаидовым и уволила водителя. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Транспортная компания извинилась за инцидент 2 августа, когда водитель маршрутки отказывался везти инвалида с ДЦП, называл его «шайтаном» и пытался высадить из автобуса на улицу, где лил дождь.

- Отписалась в Вотсап транспортная компания, изучили записи, допросили водителя и... уволили. Очень извинялись. На следующую неделю назначили встречу с директором для личных извинений и обсуждения сотрудничества (орфография сохранена - прим. ред.), - написал на своей странице ВКонтакте сам Иван Бакаидов.

Напомним, что ранее по инциденту с известным программистом, инвалидом с детства, начали проверки Комитет по транспорту Петербурга и городская прокуратура.

Чиновники Комитета также принесли Ивану извинения, а в прокуратуре пообещали дать правовую оценку действиям водителя и перевозчика.