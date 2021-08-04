Суд арестовал отца за попытку задушить 9-летнего сына в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Невский районный суд Санкт-Петербурга 4 августа 2021 года арестовал 33-летнего мужчину, пытавшегося задушить своего девятилетнего сына. В СИЗО обвиняемый в покушении на убийство проведет два месяца. Уголовное дело уже возбуждено.

- Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, нанес своему сыну, 9 лет, не менее 8 ударов руками в голову, после чего схватил ребенка за шею и начал душить, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мальчика спасла мама. Женщина вступилась за ребенка, дала отпор пьяному мужу, после чего заперлась с ребенком в ванной и вызвала полицию. После мальчик попал в больницу с ушибами. После оказания помощи его отпустили домой.

В суде же сторона защиты заявила, что мужчина никакого отношения к произошедшему не имеет. Суд отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца по 2 октября.