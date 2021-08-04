Самая крупная партия вакцины «Спутник V» пришла в Петербург

В Петербург привезли более 137 тысяч доз "Спутника V". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Крупнейшая в истории города партия вакцины «Спутник V» пришла в Петербург. На главную фармацевтическую базе доставили 137400 комплектов доз. В ближайшее время препарат начнут развозить по прививочным пунктам.

- В Петербурге сформирован основательный запас разных видов вакцины. Каждый желающий может записаться на прививку в удобном для себя месте и в подходящее время. Позаботьтесь о себе и своих близких к сезону возвращения из летних отпусков и началу нового учебного года, - заявил губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Отметим, что сегодня в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации от коронавируса. Записаться на прививку можно по короткому номеру 122, на сайте Горздрава: www.gorzdrav.spb.ru, через портал Госуслуг, а также через колл-центры поликлиник. В торговых центрах и шатрах вакцинация идет в порядке живой очереди.

По данным городской администрации, с начала прививочной кампании вакцинированы 1 342 952 петербуржца, из них 1 032 386 полностью завершили цикл вакцинации.