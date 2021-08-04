Две полосы перекроют на КАД между Московским шоссе и Софийской улицей

Участок внешнего кольца КАД ограничат из-за ремонта. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На пять дней, с 6 по 10 августа, вводятся новые ограничения на петербургской кольцевой автодороге. На участке внешнего кольца между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей будут перекрыты две полосы движения.

- В связи с производством работ по ликвидации колейности в период с 6 по 10 августа 2021 года будут перекрыты полоса безопасности, первая и вторая полосы, а по третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/час,- сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Перекладывать асфальту дорожники будут на второй полосе. Все работы планирую завершить в кратчайшие сроки. но непогода может сдвинуть время ремонта. Водителей просят соблюдать все ограничения и следить за ситуацией на дороге.