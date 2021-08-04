Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2021 18:55

Глава Комитета по транспорту заявил, что инцидент с инвалидом - еще один довод в пользу отказа от маршруток в Петербурге

Водителя, отказавшегося везти пассажира с ДЦП, уже уволили
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Инцидент с инвалидом стал еще одним доводом против маршруток в Петербурге.

Инцидент с инвалидом стал еще одним доводом против маршруток в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Глава петербургского Комитета по транспорту прокомментировал скандал с инвалидом, которого отказывался везти водитель маршрутки. Потерпевшим оказался известный программист Иван Бакаидов. Он написал обо всем у себя в соцсетях и история стала достоянием СМИ.

- Произошел вопиющий случай непозволительного поведения со стороны водителя по отношению к пассажиру с инвалидностью. Конечно, данный факт потребовал незамедлительной реакции и проверки на уровне Комитета, - приводит слова Полякова пресс-служба Комитета. - Грубое поведение к любым пассажирам считается недопустимым. Данный инцидент также еще раз показал целесообразность и необходимость скорейшего перехода на новую модель транспортного обслуживания.

Речь идет о транспортной реформе, в ходе которой с улиц Петербурга исчезнут практически все маршрутки. В городе будут работать только социальные автобусы различной вместимости. Небольшое количество коммерческих маршрутов сохранят в пригородах и там, где их тяжело заменить.

Что касается инцидента, то водитель уже уволен, перед инвалидом извинились представители перевозчика и чиновники Комитета по транспорту.