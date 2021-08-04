Академию джаза под кураторством Игоря Бутмана откроют в 2023 году в Петербурге

В Петербурге откроют Академию джаза в 2023 году.

В Санкт-Петербурге намерены открыть Академию джаза. По планам, она появится на базе музыкального училища имени Мусоргского. Кураторство над новым образовательным учреждением возьмет Игорь Бутман. Известный саксофонист уже обсудил с губернатором Александром Бегловым главные нюансы будущей академии. Известно, что она откроется в корпусе училища на Боровой улице, где в 2023 году закончится ремонт.

- В Петербурге особое отношение к джазу. Это единственный город, в котором есть государственная джазовая филармония, а теперь появится и Академия. Рад, что ее будет курировать Игорь Бутман, который благодаря своему таланту давно стал «человеком мира», но для нас остается ленинградцем-петербуржцем, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что правительство Петербурга сейчас готовит соответствующее постановление, которое позволит расширить образовательную программы училища Мусоргского, добавив туда джаз.