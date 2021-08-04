Избирком снял с выборов в ЗакС кандидата от «Яблока» Бориса Вишневского

В Петербурге не зарегистрировали на выборы в ЗакС депутата Бориса Вишневского. Фото: "Яблоко"

Избирком Санкт-Петербурга не стал регистрировать в качестве кандидата в депутаты городского Законодательного собрания представителя от «Яблока» и действующего члена парламента Бориса Вишневского. В региональном отделении партии рассказывают, что ТИК №30 нашел нарушения в оформлении документов политика, касающихся о решении съезда о выдвижении. Кроме этого в избиркоме зафиксировали неверную бумагу о согласовании кандидатуры Вишневского с Федеральным политкомитетом партии.

- За отказ в регистрации проголосовали 9 членов комиссии, против – 4. При этом Вишневский избирается в Госдуму по одномандатному избирательному округу №216. Пакет документов для выдвижения в Госдуму был оформлен так же, как и документы для выдвижения в ЗакС. В итоге 2 августа ТИК № 16 зарегистрировал Бориса Вишневского кандидатом в депутаты Государственной думы, - разводят руками на странице «Яблока» в Telegram.

Добавим, что ранее Избирком снял с выборов депутата ЗакСа Максима Резника. На днях ему продлили домашний арест по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков.