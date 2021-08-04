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Общество4 августа 2021 20:29

Отчисление грозит непривитым студентам СПбГМУ №1 имени Павлова в Петербурге

В вузе говорят, что такие учащиеся попросту не смогут пройти производственную практику
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Первом меде Петербурга будут требовать вакцинацию от студентов перед практикой.

В Первом меде Петербурга будут требовать вакцинацию от студентов перед практикой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Первом меде Петербурга могут начать отчислять студентов, которые отказываются от вакцинации от коронавируса, если у них нет медотвода. В вузе объясняют, что антипрививочники попросту не будут допущены к производственной практике. Но в университете все-таки рассчитывают на сознательность совершеннолетних учащихся.

Как рассказал проректор по учебной работе Первого меда Андрей Яременко, если студент болеет и при этом не может вакцинироваться по состоянию здоровья, то ему предложат перевестись на другой факультет. Это один из выходов из ситуации.

- Иначе он будет просто отчислен по состоянию здоровья в связи с невозможностью прохождения производственной практики, - цитируют Яременко в «Интерфаксе».

Добавим, что в вузе готовятся к смешанному формату учебы с 1 сентября.