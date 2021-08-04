Петербурженки-подростки родили 156 детей в 2020 году

В Петербурге за 2020 год появилось на свет 156 детей от матерей до 18 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Несовершеннолетние жительницы Санкт-Петербурга родили 156 детей в 2020 году. Это примерно на 7,5% больше, чем аналогичная статистика за 2019-й. Любопытные цифры предоставили в Петростате, опубликовав свежий отчет о демографии в городе. Согласно документу, чаще всего женщины, проживающие в Северной столице, рожают малышей в 30-34 года – за прошлый год так появилось на свет 20 105 детей.

- Число родившихся в 2020 году в Петербурге составляет 55 350 человек. У матерей в возрасте до 15 лет появилось 5 детей. У матерей в возрасте от 15 до 17 лет – 151 ребенок, - сообщается в документе Петростата.

Добавим, что за прошлый год в Петербурге уменьшилось число смертей младенцев – их было 191 вместо 214 за 2019-й. От инфекций и паразитов погибли три малыша, от болезней органов дыхания – 6, от врожденных пороков – 56.