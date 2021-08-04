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Общество4 августа 2021 20:55

Петербурженки-подростки родили 156 детей в 2020 году

Это на 7,5% больше, чем в 2019-м
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге за 2020 год появилось на свет 156 детей от матерей до 18 лет.

В Петербурге за 2020 год появилось на свет 156 детей от матерей до 18 лет.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Несовершеннолетние жительницы Санкт-Петербурга родили 156 детей в 2020 году. Это примерно на 7,5% больше, чем аналогичная статистика за 2019-й. Любопытные цифры предоставили в Петростате, опубликовав свежий отчет о демографии в городе. Согласно документу, чаще всего женщины, проживающие в Северной столице, рожают малышей в 30-34 года – за прошлый год так появилось на свет 20 105 детей.

- Число родившихся в 2020 году в Петербурге составляет 55 350 человек. У матерей в возрасте до 15 лет появилось 5 детей. У матерей в возрасте от 15 до 17 лет – 151 ребенок, - сообщается в документе Петростата.

Добавим, что за прошлый год в Петербурге уменьшилось число смертей младенцев – их было 191 вместо 214 за 2019-й. От инфекций и паразитов погибли три малыша, от болезней органов дыхания – 6, от врожденных пороков – 56.