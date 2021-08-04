Взрыв произошел у входа в здание МО «Смольнинское» в Петербурге

Неизвестный взорвал файер у входа в МО "Смольнинское" в Петербурге. Фото: vk.com/smolninskoe_online

Файер взорвался у входа в здании МО «Смольнинское» в Петербурге. Об этом сообщили муниципальные депутаты, которые проводили там «уличное» заседание совета и вели прямую видеотрансляцию с места. Перед моментом взрыва неизвестный подкинул файер к ступеням лестницы, шашка ярко дымилась, а потом утихла и внезапно громко «бабахнула». Муниципалы восприняли произошедшее всерьез и вызвали на место полицию. Приехали в итоге взрывотехники ОМОН, которые оцепили территорию.

Теперь расследованием инцидента занялись полицейские. Фото: vk.com/smolninskoe_online

- Произошел взрыв под ногами депутатов, все живы и целы, приехали спецслужбы, - пишут депутаты в сообществе «Смольнинское онлайн» во «Вконтакте».

Комментаторы разделились во мнениях по поводу инцидента. Кто-то предположил, что муниципалов провоцируют злые языки, а некоторые убеждены, что это черный пиар самих депутатов. К слову, глава МО «Смольнинское» ранее попросил суд распустить совет местных депутатов из-за того, что они якобы не проводили правомочные собрания в первые три месяца 2021 года. Правда, в январе муниципалам попросту не дали работать в здании МО из-за нарушения правил по коронавирусу.