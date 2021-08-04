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Спорт4 августа 2021 22:07

Семак поделился ожиданиями от первой домашней игры «Зенита» в новом сезоне

Сине-бело-голубые встретятся с обновленным «Краснодаром»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Семак ждет непростой игры от матча "Зенита" с "Краснодаром".

Семак ждет непростой игры от матча "Зенита" с "Краснодаром".

Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от первой домашней игры в РПЛ сезона 21/22. Соперником сине-бело-голубых на «Газпром Арене», напомним, станет «Краснодар» с обновленным составом. На матч допустили одну тысяч болельщиков из-за ограничений по коронавирусу. Наставник петербуржцев признался, что команда соскучилась по родным пенатам и будет рада увидеть своих фанатов.

- Сейчас у нас отсутствует Малком, Дриусси покинул команду, Магомед Оздоев получил травму – мы лишились троих игроков нашей обоймы и основы, но будем думать, как играть, исходя из наших возможностей, – цитируют Семака в пресс-службе «Зенита». – Что касается «Краснодара», то, это команда, которая очень много внимания уделяет переходным фазам, они стараются играть очень активно. Нас ждет непростой матч.

Кроме этого главный тренер сине-бело-голубых добавил, что у него нет информации насчет возможных трансферов. В прошлый двух турах нового розыгрыша РПЛ «Зенит» одержал две уверенные победы и находится вверху турнирной таблицы.