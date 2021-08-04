Трое детей получили травмы в ДТП за минувший день в Петербурге и Ленобласти

Трое детей попали в жесткие ДТП за прошлый день в Петербурге и Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трое детей получили различные травмы в ДТП за минувшие сутки, 3 августа, в Петербурге и Ленобласти. Информацию опубликовало региональное управление ГИБДД. Всего накануне произошло 437 аварий как в городе, так и в 47-м регионе. В 18-ти ДТП были пострадавшие, среди них – 22 взрослых. 17 водителей поймали за вождением в состоянии опьянения, 16 из них отказались проходить медосвидетельствование.

- Сотрудники ДПС пресекли 23 факта выезда на полосу, предназначенную для движения транспорта встречного направления, а также выявили 1900 нарушений ПДД участниками дорожного движения, в том числе: 1817 водителями ТС, 83 пешеходами, - передает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Вдобавок инспекторы задержали 60 лиц, совершивших административные правонарушения. Один из пойманных людей числился в федеральном розыске.