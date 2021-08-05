В Петербурге в 10 раз сократилось число социальных долгостроев

В Петербурге почти не осталось социальных долгостроев. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко сообщил, что в городе почти не осталось долгостроев среди социальных объектов. Как отметил чиновник, еще недавно таких зданий было 102, сейчас же их менее десяти. В худшем случае строки строительства затягивались на периоды от 8 до 10 лет. В Смольном заверили, что справились со львиной долей проблемных зданий.

- Остались только те, что требовали глубокой детальной проработки имеющихся проектных решений. Они были некорректными и не соответствовали современным требованиям, нормам и правилам безопасности. Отсюда и задержки, но даже по ним планируется начать работы в следующем году, - рассказал вице-губернатор «Петербургскому дневнику».

Что касается ситуации с обманутыми дольщиками, то и тут наметились положительные повороты. Сейчас таковых долгостроев в городе 31. Практически по всем ним уже приняты решения о продолжении работ.