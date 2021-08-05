Завершены поиски 3-летней девочки, пропавшей в Ленобласти

Во Всеволожске пропала трехлетняя девочка, но ее оперативно отыскали. Фото: пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Во Всеволожске оперативно завершились поиски 3-летней девочки, пропавшей на детской площадке возле одного из домов на улице Вокка. Спасибо стоит сказать сотрудникам Росгвардии, которые быстро отыскали малютку. В 20:20 о пропаже ребенка сообщил напуганный отец, ненадолго отвлекшийся на свои дела. В 20:30 он уже воссоединился с дочерью.

- Информацию о пропавшем ребенке довели до всех дежурных нарядов. В район, где исчезла девочка, незамедлительно отправили группу вневедомственной охраны. Работая по «горячим» следам, неподалеку от скейт-парка на Ленинградской улице сотрудники Росгвардии обнаружили подходившую под описание девочку, оставшуюся без сопровождения взрослых, - передает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

В итоге младший лейтенант полиции Иван Баженов и его коллега, старший сержант Сергей Поваров, отвезли малышку в местный отдел полиции, а там уже известили отца о нахождении девочки.