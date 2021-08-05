Суд оштрафовал зрительницу четвертьфинала Евро-2020 в Петербурге за смену места на трибуне

В Петербурге оштрафовали зрительницу матча Евро-2020 за пересадку с места на место. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд оштрафовал на 5 тысяч рублей зрительницу четвертьфинала Евро-2020 в Петербурге за то, что она пересела со своего места на другое, а в условиях пандемии коронавируса это строго запрещено. Напомним, тогда сборная Испании победила Швейцарию. Во время захватывающей игры женщине мешал эмоциональный болельщик сзади нее, поэтому она и решила спуститься пониже, чтобы не слышать его. Однако нарушение есть нарушение.

- Подсудимая заняла индивидуальное зрительское место, не указанное во входном билете, являющимся обязательным, а также не выполнила неоднократные законные требования контролера-распорядителя о необходимости занятия места, указанного в ее входном билете, - отмечают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Штрафом дело не закончилось – женщине вдобавок запретили посещать любое официальное спортивное мероприятие в течение полугода.