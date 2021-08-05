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Общество5 августа 2021 8:12

Новый атлантический циклон принесет дожди в Петербург 5 августа

Небо затянет облаками, а воздух прогреется до плюс 22 градусов
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Новый атлантический циклон накроет Петербург 5 августа

Новый атлантический циклон накроет Петербург 5 августа

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Санкт-Петербург надвигается новый атлантический циклон, который принесет в город не жару и солнце, а тучи и дожди. В четверг, 5 августа 2021 года, в Северной столице будет пасмурно, однако сам дождь пройдет только на юго-западе области, в сам город заглянет только к концу недели.

- Сегодня, 5 августа, на погоду Северной столицы начнет оказывать влияние очередной атлантический циклон, приближающийся с западным границам России. Его облачная спираль будет постепенно закрывать небо плотными облаками и местами на юго-запада области пройдут дожди.В Санкт-Петербурге вероятность осадков днем невелика, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, температура воздуха в Петербурге будет до плюс 20-22 градусов, по Ленинградской области 18-23 градуса тепла. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный до 3-8 метров в секунду.

Отмечается, что последующие три дня в Петербурге будет плюс 19-22 градуса, а в выходные пойдут дожди.