Склад нелегальной жидкости для вейпов накрыли в Петербурге

Склад с нелегальной жидкостью с никотином накрыли в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция накрыл склад с незаконной никотиносодержащей жидкостью для электронных курительных устройств. Как сообщили 5 августа 2021 года в главном управлении МВД по городу и Ленобласти, склад был обнаружен в доме 2 по Мебельной улице Приморского района.

- Как стало известно, петербургский индивидуальный предприниматель ввез жидкость на территорию страны на своем личном авто марки "Фольксваген". После он создал сайт для продажи, выдавая себя за прямого поставщика известных брендов ароматного дыма для вейпов, - сообщили в полиции.

Экспертиза показала, что жидкость содержит никотин, а у предпринимателя лицензии для продажи подобной продукции нет.

Всего во время обыска на складе было обнаружено 150 емкостей с жидкостью. На предпринимателя составили протокол и направили в Приморский районный суд.