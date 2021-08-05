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Происшествия5 августа 2021 9:21

Огромный столб пара поднялся в небо над Петербургом

Горожане стали беспокоиться из-за необычного "облака"
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Огромный столб белого пара поднялся над Петербургом

Огромный столб белого пара поднялся над Петербургом

Фото: СОЦСЕТИ

Над Санкт-Петербургом поднялся гигантский столб пара. Утром в четверг, 5 августа 2021 года, жители города заметили в небе "вертикальное облако", которое поднималось все выше, и начали бить тревогу в социальных сетях.

- Уже минут 15 поднимается. Что-то бабахнуло видимо и парит. Где-то ближе к центру, - рассказал в социальных сетях мужчина из Приморского района города.

Огромный столб пара оказался виден не только жителям Приморского района, но и других точек города. Так, в социальных сетях появилось много фотографий, сделанных в Выборгском районе, с Нарвской и из центра Санкт-Петербурга. Также горожане отметили, что подобное облако стоит и над Сосновым Бором.

Некоторые пошутили, что это на самом деле это пар от любителей электронных сигарет, типа вейпов. Однако знатоки успокоили людей.

- Вероятнее всего - испытания на ТЭЦ-17, на западе города - точно такое же облако, - отметил местный житель.