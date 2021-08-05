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Общество5 августа 2021 9:49

Роспотребнадзор снова запретил купаться во всех озерах Петербурга

Ведомство предоставило отчет о качестве воды в городе
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам снова запретили купаться в черте города

Петербуржцам снова запретили купаться в черте города

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На территории Санкт-Петербурга снова негде купаться. В четверг, 5 августа 2021 года, Роспотребнадзор опубликовал свежие данные по итогам проверок водных акваторий города. Качество воды в озерах, реках и Финском заливе оставляет желать лучшего, поэтому купаться в них нежелательно.

- На 5 августа было отобрано 264 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга, все водные акватории Петербурга не соответствуют требованиям санитарного законодательства, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что неделю назад после очередных проверок было разрешено купаться в Верхнем Суздальском озере, которое располагается в Выборгском районе напротив метро "Озерки". Однако повторно вода в озере не прошла проверку.

Напомним, что "Комсомолка" составила полный список пляжей Петербурга, где горожане могут отдохнуть и позагорать.