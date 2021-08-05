Полиция задержала мужчину, обстрелявшего трактариста в Петербурге

Полиция задержала мужчину, стрелявшего в человека во дворе в Приморском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который обстрелял тракториста во время драки. Вечером 4 августа 2021 года в отделение МВД по Приморскому району поступило сообщение от 21-летней женщины о стрельбе во дворе дома 9/1 по Серебристому бульвару. На место отправились оперативники.

- Оказалось, что между неизвестным и 31-летним мужчиной, работающим трактористом, завязался скандал с дракой, во время который первый три раза выстрелил в своего оппонента и скрылся, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тракторист не пострадал, а подозреваемого стрелка нашли спустя несколько часов. В третьем часу ночи в квартире дома 9 по Серебристому бульвар полиция задержала 59-летнего мужчину. Ранее он уже был судим а незаконное хранение огнестрельного оружия и применение насилия в отношение представителя власти.

С места происшествия изъята гильза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.