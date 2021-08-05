Конкурс по выбору мусорного оператора на 131 миллиард рублей остановила антимонопольная служба Петербурга

Конкурс на выбор мусорного оператора Петербурга приостановлен из-за жалобы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Управление Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) по Петербургу приостановило конкурс по выбору единого оператора, который будет заниматься вопросами вывоза, переработки и утилизации мусора в Северной столице. Победитель торгов получал контракт, стоимостью в 131 миллиарду рублей, сроком в десять лет.

- Конкурс по выбору мусорного оператора временного приостановили из-за жалобы, направленной ООО «Ленинградская областная экологическая компания» в управление ФАС по Петербургу, - пишет «Мойка 78».

Областная компания жалуется на несправедливые действия организатора торгов - петербургский Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Отметим, что заявки принимались до 4 августа, а жалоба поступила 2 числа. УФАС рассмотрит ее 5 августа, после чего будет принято решение о возобновлении торгов или начале новой процедуры приема заявок.

Напомним, что до 2024 года Петербург и Ленинградская область договорились создать единую систему обращения с отходами. При этом в самой Ленобласти единый мусорный оператор уже работает, а победитель торгов в Петербурге должен будет наладить отношения с областными коллегами.