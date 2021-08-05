Сбой в системе оплаты произошел в метро Петербурга утром 5 августа

Сбой произошел в системе оплаты метро. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сбой в системе оплаты проезда в петербургском метро произошел в утренний час пик 5 августа. Пассажирам, привыкшим прикладывать к турникету банковские карты, приходилось идти в кассу за жетонами.

- В час пик пассажиры не могли оперативно попасть на станцию, а в вестибюлях произошла давка. Позже выяснилось, что на какое-то время в метро перестала работать система оплаты банковскими картами, - пишет газета «Петербургский дневник».

В метрополитене проблему признали, сейчас специалисты выясняют причины ЧП. Примерно через час ситуация была исправлена.

При этом оплата проезда «Подорожником» работала без сбоев.