Грабитель выхватил сумку с полумиллионом рублей у 81-летнего пенсионера в Петербурге

Пенсионера ограбили на полмиллиона рублей в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает грабителя, который выхватил у 81-летнего пенсионера сумку с полумиллионом рублей. В шестом часу вечера 4 августа 2021 года в отделение по Калининскому району обратился пожилой житель дома 6/2 по улице Черкасова и рассказал о произошедшем.

- Со слов пенсионера, около 16:20 часов в парадной указанного дома на него напал неизвестный человек в медицинской маске, применил физическую силу и выхватил из рук сумку, в которой находились 500 тысяч рублей, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция прибыла на место и сняла отпечатки пальцев для исследования. Также на фасаде дома установлена камера, которая запечатлела преступника, Подозреваемому на вид 35-40 лет, рост 175-180 сантиметров, славянской внешности. Был одет в бежевую куртку, черные джинсы и черные кроссовки, на голове кепка.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Подозреваемого разыскивают.