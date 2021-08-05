14 нелегальных автостоянок снесли в Петербурге за четыре дня августа

14 нелегальных парковок убрали с начала августа. Фото: gov.spb.ru

Сразу 14 незаконных автостоянок были снесены в Петербурге всего за несколько первых дней июня. Городскую землю освободили в Василеостровском, Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах. Рейды провел Комитет по контролю за имуществом (ККИ).

- Около 5 тысяч квадратных метров незаконно использовалось под размещение автостоянки на Екатерининском проспекте. Стоянка представляла собой огороженную территорию, на которой были установлены два металлических контейнера, - сообщает пресс-служба ККИ.

4,5 тысячи квадратных метров освободили на Выборгском шоссе. Кроме того, стоянки снесли на улице Солдата Корзуна, на Ириновском проспекте, на проспекте Энгельса, Белградской улице и Северном проспекте, на Комендантском проспекте, на Малой Балканской улице, на проспектах Маршала Жукова и Ударников, на улице Коммуны, Сиреневом бульваре и Хасанской улице.

Где-то владельцы стоянок сами демонтировали заборы и шлагбаумы, а в других случаях этим пришлось заниматься сотрудникам ККИ. Тут хозяевам парковок будет выставлен счет за работы.