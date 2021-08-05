Мужчина с ножом украл бутылку водки в петербургском магазине

Мужчину задержали за кражу бутылки водки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина напал на продуктовый магазин с ножом, чтобы похитить бутылку водки. Днем 4 августа 2021 года в полицию обратился 36-летний менеджер по безопасности одного из сетевых магазинов и рассказала, что накануне в торговой точке в доме 42 по проспекту Ленина в Колпино произошло ограбление.

- Неизвестный мужчина, угрожая ножом 37-летней женщине-продавцу, похитил бутылку водки стоимостью 370 рублей, после чего сбежал, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции просмотрели видеозапись с камеры наблюдения, установленной в магазине, и уже спустя время задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Колпино, подсобный рабочий одной крупной компании.

На мужчину возбудили уголовное дело, по которому ему теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Добавим, что ранее он дважды был судим за наркотики и сейчас отбывает условный срок.