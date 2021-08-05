Количество новых смертей от коронавируса упало на 16% в Петербурге на 5 августа

Более 1,9 тысячи петербуржцев заболели коронавирусом на 5 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за последние сутки снизилось количество новых смертей от коронавируса. По данным оперативного штаба по ковид на четверг, 5 августа 2021 года, в Северной столице скончались 45 человек, что на 16,7 процентов меньше, чем было днем ранее.

- Новый прирост зараженных в Петербурге увеличился всего на 0,3 процентов до 1911 человек. Среди выздоровевших за сутки 1998 пациентов, - сообщили в оперативном штабе.

В целом за время пандемии в Северной столице заболели 538 278 человек, умерли 19 526 и смогли побороть заболевание 512 048 пациентов.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 5 августа 2021 года / Фото: Яндекс

Добавим, что по подсчетам Петростата в 2020 году от коронавируса в городе на Неве умерли 11,3 тысяч человек. Всего за минувший год в Северной столице скончались 73 298 человек. Получается, что почти каждый седьмой горожанин умер от инфекции.