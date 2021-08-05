Электрички должны взять на себя пассажиров с перегруженной транспортной системы Петербурга

Электрички станут частью городской транспортной системы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, на которой в очередной раз обсуждалось развитие петербургского железнодорожного узла. В частности , глава Северной столицы заявил, что запуск городских электричек поможет разгрузить перегруженный общественный транспорт.

- На территории нашей агломерации в общей сложности уже сейчас проживает более семи миллионов человек. Транспортная система города работает с перегрузкой, назрела необходимость объединить пригородные электрички и городской транспорт в единую систему, - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Как и сообщалось по озвученным ранее планам, планируется запустить движение электричек в направлениях Сестрорецка и Тосно, Гатчины и Пушкина с проходом через Петербург. В том числе, линию пустят до Пулково, предположительно с Балтийского вокзала.

Сейчас обсуждается, кто будет финансировать проект запуска поездов до аэропорта.

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