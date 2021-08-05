Единая карта петербуржца стала доступна для бесконтактной оплаты через смартфон

Единую карту петербуржца теперь можно подключить к Apple Pay Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Единую карту петербуржца теперь можно подключить к сервису бесконтактной оплаты в смартфоне. В четверг, 5 августа 2021 года, в Смольном рассказали, что для карты стал доступен сервис Apple Pay. Это позволит держателям ЕКП пользоваться ее электронной версией.

- Чтобы пользоваться банковским приложением Единой карты петербуржца бесконтактным способом при помощи мобильных устройств Apple, нужно привязать ЕКП к Apple Pay: зайти в приложение Wallet на iPhone или Apple Watch, нажать на значок "+" и следовать инструкциям, - пояснили в комитете по экономической политике города.

В приложение можно добавить несколько карт для оплаты, а, например, Единую карту петербуржца установить "по умолчанию", тогда она всегда будет появляться первой при открытии сервиса.

Также ЕКП можно подключить к приложениям Mir Pay, Sber Pay, Samsung Pay.