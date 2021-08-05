Люди пострадали в ДТП с маршруткой на проспекте Луначарского

Маршрутка попала в ДТП на севере Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

ДТП с пострадавшими произошло утром 5 августа на севере Петербурга. На проспекте Луначарского столкнулись маршрутка, легковушка и «Газель». По словам очевидцев, в аварии есть несколько пострадавших.

- На Луначарского, 108 столкнулись маршрутный автобус, легковой автомобиль «Шевроле» и туда же припаркованная «Газель». В автобусе находились восемь пассажиров и водитель. Двоих осматривают медики, - сообщают горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На месте аварии работают медики скорой помощи, спасатели и экипажи ГИБДД. От удара у маршрутного ПАЗика оказался разворочен левый борт снизу, в том числе задет отсек с аккумуляторами. Из них на асфальт вытек электролит.

Сейчас аварийные машины убрали в сторону, проезду они не мешают.Число пострадавших уточняется.