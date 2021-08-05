Петербургские врачи начнут совершать обходы пациентов на электросамокатах

В Санкт-Петербурге врачи начнут совершать обходы пациентов на самокатах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге врачи смогут совершать обходы пациентов на электросамокатах. Как стало известно 5 августа 2021 года медики получат бесплатный доступ к кикшерингу в городе, чтобы быстрее приезжать на вызовы. Поездки организует один из сервисов городской мобильности.

- Эпидемиологическая ситуация кратно увеличила количество вызовов в городе и осложнила обходы пациентов медицинских центров. Проект поможет врачам добираться к пациентам на вызовы безопаснее и комфортнее. Поездки на электросамокатах обезопасят докторов от социальных контактов в общественном транспорте, - рассказали в пресс-службе "Ситимобил".

Благодаря скорости, врачи смогут объезжать больше пациентов. Сейчас к программе уже подключены центры "Полис" в Выборгском, Приморском, Московском, Пушкинском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Врачам будут доступны около 4 тысяч электросамокатов по всему городу.