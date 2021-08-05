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Происшествия5 августа 2021 12:37

Полицейского задержали за попытку продажи наркотиков в Петербурге

Сотрудника уже отстранили от работы в органах
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали полицейского за попытку продажи наркотиков

В Петербурге задержали полицейского за попытку продажи наркотиков

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге задержали сотрудника полиции за продажу наркотиков. Причастность оперативного дежурного одного из отделов МВД Петроградского района 4 августа 2021 года установили сотрудники собственной безопасности главка. Об этом рассказали в главном управлении МВД по городу на Неве и Ленинградской области.

- Уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств было возбуждено следственным комитетом Петербурга 1 июля. Расследование продолжилось и сотрудники службы собственной безопасности выявили преступление, а также подозреваемого, - сообщили в полиции.

На данный момент оперативный дежурный задержан и ему предъявлено обвинение в покушении на продажу веществ.

Полицейского уже отстранили от работы. Также он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством.