Полицейского задержали за попытку продажи наркотиков в Петербурге

В Петербурге задержали полицейского за попытку продажи наркотиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге задержали сотрудника полиции за продажу наркотиков. Причастность оперативного дежурного одного из отделов МВД Петроградского района 4 августа 2021 года установили сотрудники собственной безопасности главка. Об этом рассказали в главном управлении МВД по городу на Неве и Ленинградской области.

- Уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств было возбуждено следственным комитетом Петербурга 1 июля. Расследование продолжилось и сотрудники службы собственной безопасности выявили преступление, а также подозреваемого, - сообщили в полиции.

На данный момент оперативный дежурный задержан и ему предъявлено обвинение в покушении на продажу веществ.

Полицейского уже отстранили от работы. Также он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством.