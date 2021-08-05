Шесть машин протаранил на парковке фитнесс-клуба в Петербурге черный «Ниссан»

"Ниссан" протаранил машины на Лиственной улице. Фото: vk.com/spb_today / Дмитрий Fox

Сразу несколько машин пострадали в ДТП на парковке фитнесс-клуба, расположенного на Лиственной улице, что в Выборгском районе Петербурга. Автомобили протаранил черный «Ниссан», водителю которого, по словам очевидцев, стало плохо.

- У фитнесс-клуба на Лиственной, 16. Кому-то на «Ниссане» видимо стало плохо, - пишут свидетели аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Прохожие сняли на видео последствия ДТП. По их словам, всего пострадали шесть автомобилей. Одни больше, другие меньше. Сам «Ниссан» с оторванным передним бампером остановился только в резавшись в серебристый кроссовер «Мицубиси».

Выяснять, как именно все произошло, будут уже инспекторы ГИБДД. О пострадавших в ДТП людях не сообщается.