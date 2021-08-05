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Происшествия5 августа 2021 13:12

Пожарная машина провалилась на мосту в Пикалево

Фото ЧП опубликовано в соцсетях
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Мост не выдержал веса пожарной машины в Пикалево. Фото: Пикалёво online / vk.com/public203831263

Мост не выдержал веса пожарной машины в Пикалево. Фото: Пикалёво online / vk.com/public203831263

Пожарная машина «застряла в текстурах» в Пикалево. КамАЗ, ехавший на вызов в один из микрорайонов города, провалился на мосту - деревянная переправа не выдержала веса тяжелого грузовика.

- А зачем такие тяжеловесные машины проезжали по деревянному мосту? Пожар что ли был? Если профилактика - можно пешком через мостик, - удивились в паблике «Пикалево online» местные жители.

Но, как оказалось позднее, машина действительно спешила на вызов и водитель решил сократить путь, чтобы прибыть на место ЧП быстрее. Но получилось только дольше. В итоге на пожар отправили другой расчет, уже в объезд. А тяжелый КамАЗ пришлось вытаскивать при помощи его собрата.

Сейчас мост огорожен, решается вопрос о замене деревянного настила и стальной основы, сделанной из рельсов, на новые.