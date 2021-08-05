Асфальт провалился на Среднеохтинском проспекте

На Среднеохтинском проспекте остановилось движение трамваев. Фото: vk.com/spb_today

Огромная дыра в асфальте образовалась на Среднеохтинском проспекте. Утром 5 августа из-за испытаний теплосетей прорвавшаяся вода размыла грунт и привела к ограничению движения транспорта. Пришлось менять и маршруты трамваев.

- В связи с аварией на сетях коммуникации закрыто трамвайное движение на Среднеохтинском проспекте на участке от шоссе Революции до Пискаревского проспекта. Трамвай №23 направлен до Перекупного переулка; трамвай №39 следует до улицы Передовиков, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

А местные жители, опубликовавшие фото последствий ЧП в соцсетях, отмечают, что ремонт трамвайных путей здесь был совсем недавно. Теперь, видимо, предстоит новый. А самое интересное, что все произошло аккурат напротив здания местной районной администрации.