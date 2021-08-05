Лучших строителей Санкт-Петербурга наградили в Доме Архитектора

В Доме Архитектора наградили лучших строителей Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге наградили лучших строителей города. Торжественная церемония состоялась 3 августа 2021 года в Бронзовом зале Дома Архитектора на Большой Морской улице. Об этом рассказали в комитете по строительству.

- Церемония была приурочена в всероссийскому профессиональному празднику День строителя, - рассказали в Смольном.

Почетные грамоты и благодарности от комитета получили 30 строителей, награды котором вручили вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко и председатель комитета по строительству Игорь Креславский.

- Сегодняшние результаты в части исполнения адресной инвестиционной программы, ввода в эксплуатацию "проблемных" объектов долевого строительства, а также исполнения "майских" указов президента являются заслугой строителей, - отметил глава комитета.