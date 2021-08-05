Банковский мост с грифонами отметил 195-летие

Банковский мост Петербурга отметил 195-летние Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Один из самых знаменитых мостов Санкт-Петербурга - Банковский мост с грифонами через канал Грибоедова в четверг, 5 августа 2021 года, отметил своего 195-летние. Он один их трех сохранившихся цепных переправ города, которые были построены с 1823 по 1826 года.

- Инженером уникального цепного моста стал немец Вильгельм фон Треттер. Свое название переправа получила по расположенному рядом Ассигнационному банку, - рассказали в Смольном.

Известность мосту принесли крылатые львы, которых часто называют грифонами. За долгие годы Банковский мост серьезно пострадал. Например, в конце 19-го века вандалы пытались соскоблить сусальное золото с решетки. Со временем были утеряны и фонари, изначально укрепленные на головах крылатых львов.

Капитальный ремонт моста проводился с 2017 по 2019 года. Тогда скульптуры грифонов были сняты для масштабной реконструкции.