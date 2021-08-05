Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 августа 2021 13:54

Участника незаконного митинга в Петербурге посадили на 4,5 года

Также мужчина должен выплатить по 150 тысяч рублей двум полицейским, на которых он напал
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Петербуржца, избившего полицейских на незаконном митинге в Петербурге, отправили за решетку

Петербуржца, избившего полицейских на незаконном митинге в Петербурге, отправили за решетку

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд 5 августа 2021 года огласил приговор мужчине, напавшему на двух полицейских во время несанкционированной акции 23 января. Его признали виновным и отправили за решетку на 4,5 года.

- Днем 23 января на Сенатской площади мужчина разбросал по проезжей части металлические ограждения, установленные на тротуаре. После чего, увидев, как сотрудник ГИБДД стал ставить ограждения на место, подошел к нему и выбил ногой ограждения из рук полицейского, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Также обвиняемый ударил кулаком в лицо сотрудника ГИБДД, от чего тот упал на асфальт. Дальше мужчина попытался сбежать, но за ним погнался другой полицейский, которого подсудимый также ударил.

Кроме заключения в колонии общего режима, обвиняемый должен возместить моральный вред полицейским - по 150 тысяч рублей каждому.

Мужчина напал на полицейского в центре Петербурга на несанкционированном митинге 23 января
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО