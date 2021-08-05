Участника незаконного митинга в Петербурге посадили на 4,5 года

Петербуржца, избившего полицейских на незаконном митинге в Петербурге, отправили за решетку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд 5 августа 2021 года огласил приговор мужчине, напавшему на двух полицейских во время несанкционированной акции 23 января. Его признали виновным и отправили за решетку на 4,5 года.

- Днем 23 января на Сенатской площади мужчина разбросал по проезжей части металлические ограждения, установленные на тротуаре. После чего, увидев, как сотрудник ГИБДД стал ставить ограждения на место, подошел к нему и выбил ногой ограждения из рук полицейского, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Также обвиняемый ударил кулаком в лицо сотрудника ГИБДД, от чего тот упал на асфальт. Дальше мужчина попытался сбежать, но за ним погнался другой полицейский, которого подсудимый также ударил.

Кроме заключения в колонии общего режима, обвиняемый должен возместить моральный вред полицейским - по 150 тысяч рублей каждому.