Первое жилье в городе-спутнике Южный построят к 2024 году

Кроме жилья в Южном появится кампус университета ИТМО. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Первые 210 тысяч квадратных метров жилья в городе-спутнике Петербурга Южный будут построены уже к 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба компании застройщика «Старт Девелопмент», реализующего проект.

- В рамках первого этапа на участках площадью 39,8 гектара будет построено около 240 000 кв. метров полезной площади, из которой 210 000 - жилье. Проект комплексного освоения территории включает все необходимые для комфортного проживания объекты социального назначения. В части благоустройства предполагается создание прогулочных маршрутов со скверами и бульварами, - сообщает пресс-служба застройщика.

Кредитные средства на строительство даст один из городских банков.

Напомним, что город-спутник Южный появится в Пушкинском районе Петербурга, в треугольнике между Пушкином, Павловском Гатчиной, в 17 км от Петербурга по Киевскому шоссе.

В перспективе здесь будут жить более 130 тысяч человек.Кроме жилья на территории в две тысячи гектаров появится высокотехнологичное производство, а также кампус университета ИТМО вместе с всероссийским центром образования и высоких технологий ИТМО-Хайпарк.