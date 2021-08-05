Мужчину отправят под суд за жестокое убийство в Ленобласти 23 года назад

В Ленинградской области перед судом предстанет мужчина обвиняемый в убийстве, совершенном 23 года назад Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области перед судом предстанет 59-летний мужчина обвиняемый в жестоком убийстве, совершенном 23 года назад. Следственный комитет завершил расследование преступления, которое произошло еще в 1997 году, однако не было раскрыто, так как подозреваемый сбежал и находился в розыске. Об этом в комитете рассказали 5 августа 2021 года.

- В сентябре 1997 года обвиняемый, которому тогда было 36 лет, находясь в пьяном состоянии в деревне Сухая Нива, начал скандалить с 46-летним мужчиной. Во время ссоры он нанес ему не менее 12 ударов ножом и избил руками и ногами, - рассказали в комитете.

Когда мужчина умер, обвиняемый спрятал его труп в лесу рядом с деревней. Тело нашли в том же году, что и произошло убийство.

В феврале 2021 года уголовное дело возобновлено производством. В настоящее время по делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.