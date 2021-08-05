Новые автобусы на природном газе появятся в Петербурге

Новые автобусы на природном газе поставят в Петербург до 15 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге появятся новые автобусы на природном газе. 20 автобусов большого класса "Нефаз" поступят в город до 15 октября. Стоимость партии составит 322,8 млн рублей. Об этом 5 августа 2021 года рассказали в комитете по транспорту и "Пассажиравтотранс".

- Новая техника оснащена современными системами кондиционирования и оплаты проезда, кроме того, удобна и безопасна для всех групп пассажиров - низкопольная конструкция обеспечивает доступность для маломобильных граждан, - отметили в комитете.

Подобные автобусы проходили испытания в Петербурга. Новая партия еще будет оборудована системой интеллектуальной помощи водителю. Она повысит безопасность перевозок и снизит влияние человеческого фактора на возникновение ДТП. Салон автобуса рассчитан на 89 человек, 28 из которых места для сидения.

Добавим, что с 2021 года в Петербурге запланирован поэтапный перевод городского транспорта на газомоторное топливо.