Петербургским актерам не заплатили за съемки в индийском кино

Индийские продюсеры не заплатили петербургским актерам за съемки в боевике «Кобра». Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские актеры обратились в прокуратуру, чтобы получить деньги за съемки в индиийском боевики «Кобра». Работа над картиной проходила в нескольких городах России и много где местные члены кинобригады остались без зарплаты.

- Межрегиональный профсоюз кинематографистов обратился в прокуратуру Санкт-Петербурга по факту уклонения от заключения договоров и оплаты труда, а также платы за оказание услуг российской съемочной группе и подрядчикам в рамках съемок индийского фильма «Кобра» в феврале-марте 2021 года, - сообщается в группе профсоюза кинематографистов в «Фейсбуке».

По словам потерпевших, одним из продюсеров картины выступал гражданин Индии, имеющий крупный бизнес в России и Петербурге в частности. С членами киногруппы и актерами под различными предлогами не заключили официальных договоров.

В Профсоюзе считают, что такое отношение подрывает доверие между Россией и Индией в рамках договора о сотрудничестве в киносфере, подписанном два года назад.