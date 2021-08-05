ГАТИ сообщила о перекрытиях улиц в Петербурге с 7 августа

В Петербурге перекроют ряд дорог с 7 августа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге готовятся очередные перекрытия дорог в связи с ремонтными работами. Так, первые ограничения начнутся уже с 7 августа 2021 года. Об этом сообщила государственная административно-техническая инспекция.

- С 7 по 18 августа в связи с производством работ по прокладке теплосети ограничивается движение транспорта по проспекту Науки от улицы Карпинского до улицы Руставели, - рассказали в ГАТИ.

Также с 7 по 29 августа будет ограничено движение по Пионерской улице от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы.

А с 9 августа по 9 сентября начнутся работы в поселке Металлострой. В это время поэтапно будут ограничивать движение по Полевой улице от Петрозаводского шоссе до улицы Богайчука. Кроме того, 22 августа полностью будет закрыт проезд по Полевой улице от Петрозаводского проспекта до дома 26 лит. А по Полевой.