Сотрудники МЧС спасли женщину на сапборде в озере в Ленинградской области / Фото: МЧС ЛО Фото: СОЦСЕТИ

Главное управление МЧС по Ленинградской области получило благодарность от женщины Зинаиды Соколовой, спасенной на Череменецком озере в Лужском районе. Об этом спасатели рассказали в четверг, 5 августа 2021 года.

- Отдыхающие купались на озере на сапах и не заметили, как резко изменилась погода. Женщину с каждой секундой уносило ветром и течением дальше от берега, из-за погодных условий ее плавательное средство стало неуправляемым, - рассказали в областном МЧС.

В итоге Зинаида поняла, что силы на исходе, сама добраться до берега она уже не может. Тогда она услышала звук катера, который мчался ей на помощь. Оказалось, что сотрудники Лужского отделения ГИМС с первых секунд, когда женщину начало уносить течением, отправились за ней.

Спасителями оказались Денис Коведяев и Игорь Локнов.

- Как здорово, что есть люди, которые любят свою работу и ответственно её выполняют! Спасибо вам большое, - написала Зинаида.