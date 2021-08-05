Петербургу пообещали неделю суперливней

Неделю суперливней обещают в Петербурге с 7 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург вернулась типичная летняя погода: днем воздух прогревается до +19, временами идут дожди. Но погода готовит для жителей Северной столицы новый презент в виде недели суперливней. По данным сервиса Яндекс.Погода, уже с этой субботы, 7 августа 2021 года, ожидается обильное выпадение осадков. Вероятность дождя составляет 90 процентов.

В воскресенье, характер погоды в городе на Неве существенно не изменится. Днем будет до плюс 22, ночью всего плюс 14. Чуть меньше дождей прогнозируется с понедельника, 9 августа, но ждать хотя бы облачной с прояснениями погоды не стоит раньше конца следующей недели. Лето еще порадует петербуржцев. В середине августа нам обещают до плюс 25 и солнечную погоду.

- Регион окажется под влиянием циклона, который приближается из Беларуси, - объяснил грядущую непогоду ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.