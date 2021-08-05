В больнице умерла 4-летняя девочка, сестра которой погибла при пожаре на проспекте Героев

Пострадавшая на пожаре девочка умерла в больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

4-летняя девочка, сильно пострадавшая в огне на проспекте Героев, умерла после трех месяцев нахождения в больнице. Пожар, в котором погибла сестра малышки, произошел еще в конце апреля. Тогда отец девочек оставил сестер дома одних и ушел в магазин.

- Днем 24 апреля в результате возгорания бытовой техники, расположенной в жилой комнате, возник пожар. В квартире находились без присмотра две малолетние девочки в возрасте двух и четырех лет, которые были госпитализированы. В тот же день двухлетний ребенок скончался, - сообщала тогда пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Старшая девочка тогда выжила, но получила сильнейшее отравление угарным газом. Врачи долгое время сражались за ее жизнь, но организм ребенка получил слишком сильное отравление.

- С 30 июля четырехлетняя девочка находилась в детском хосписе в состоянии комы. Врачи диагностировали у нее поражение центральной нервной системы после отравления угарным газом. Медики до последнего боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка так и не удалось, - пишут «Невские новости».

В отношении отца погибших малышек возбуждены уголовные дела по трем статьям. Ему грозило до двух лет лишение свободы, однако теперь одну из статей могут переквалифицировать на более тяжелую.