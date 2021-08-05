Число госпитализаций больных коронавирусом растет третий день подряд в Петербурге

В Петербурге продолжает расти статистика по госпитализациям больных коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге третий день подряд растет количество суточных госпитализаций больных с коронавирусом и пневмониями. Согласно статистике от Смольного, за минувший день в стационары поступили 285 пациентов, а за 3 и 2 августа – 245 и 186 человек соответственно. Напомним, примерно неделю назад в Комздраве отчитывались о стабилизации ситуации – тогда в сутки госпитализировали до 400 больных. К сожалению, после спада пошел рост.

- По информации Роспотребнадзора, за прошлый день коронавирусом заболело 1 911 человек. Умерли – 45. Выздоровели 1 998 пациентов. Активность людей на улицах составляет 97%. В 13 городских и 8 федеральных стационарах развернуто 8 366 коек, из них свободны 50,36%. За минувшие сутки из стационаров выписали 521 человека, в реанимации остаются 574 пациента, из них подключены к ИВЛ – 279, - сообщается в свежем перечне показателей эпидситуации в Петербурге.

К слову, накануне вакцинировались первично 6 053 петербуржца, а полностью прививочный цикл завершили 22 768 человек.