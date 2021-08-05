Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2021 19:58

Взрослых с ребенком заметили на краю крыши у станции метро «Петроградская» в Петербурге

Как только компанию начали снимать на смартфон, они ушли из поля зрения
Авторы (2):
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Никита НЕСТЕРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Очевидец заметил взрослых, гуляющих с ребенком по краю крыши в Петербурге.

Очевидец заметил взрослых, гуляющих с ребенком по краю крыши в Петербурге.

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Журналист «КП-Петербург» стал очевидцем опасной прогулки взрослых с ребенком по краю крыши на здании возле станции метро «Петроградская». Четверо, включая малыша, слонялись туда-сюда и любовались красотами города. Без какой-либо страховки, рискуя жизнью. Заметив, что их снимают на камеру, взрослые удалились, прихватив за руку ребенка.

Заметив камеру, мужчина увел ребенка в противоположную сторону.

Заметив камеру, мужчина увел ребенка в противоположную сторону.

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

- Площадь Льва Толстого. Трое взрослых и один ребенок на краю крыши. Компания махала прохожим. Быстр ушли из поля зрения, заметив меня, - рассказал журналист «Комсомолки» с места.

К слову, две недели назад, суд в Петербурге постановил заблокировать доступ к двум сайтам, где рекламировали прогулки по крышам в Северной столице. Прокуратура установила, что руфинг преподносился с положительной стороны и мог вовлечь подростков к опасному времяпровождению.