Взрослых с ребенком заметили на краю крыши у станции метро «Петроградская» в Петербурге

Очевидец заметил взрослых, гуляющих с ребенком по краю крыши в Петербурге. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Журналист «КП-Петербург» стал очевидцем опасной прогулки взрослых с ребенком по краю крыши на здании возле станции метро «Петроградская». Четверо, включая малыша, слонялись туда-сюда и любовались красотами города. Без какой-либо страховки, рискуя жизнью. Заметив, что их снимают на камеру, взрослые удалились, прихватив за руку ребенка.

Заметив камеру, мужчина увел ребенка в противоположную сторону. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

- Площадь Льва Толстого. Трое взрослых и один ребенок на краю крыши. Компания махала прохожим. Быстр ушли из поля зрения, заметив меня, - рассказал журналист «Комсомолки» с места.

К слову, две недели назад, суд в Петербурге постановил заблокировать доступ к двум сайтам, где рекламировали прогулки по крышам в Северной столице. Прокуратура установила, что руфинг преподносился с положительной стороны и мог вовлечь подростков к опасному времяпровождению.