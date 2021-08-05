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Общество5 августа 2021 20:16

Росреестр станет открытой системой и ускорит оформление документов в Петербурге

Об этом федеральная служба договорилась со Смольным
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный и Росреестр подписали соглашение о сотрудничестве.

Смольный и Росреестр подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный и Росреестр подписали соглашение об эффективном взаимодействии, который касается информации по объектам недвижимости. Горожанам пообещали, что федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии станет максимально открытой, прозрачной системой, доступной для каждого. Например, люди смогут узнать, какая собственность является городской, а какая – федеральной.

Не остались без внимания и прошлогодние проблемы с очень медленной выдачей разнообразных документов от Росреестра. Сейчас этот вопрос хотят решить в том числе переходом в электронный формат сделок.

- Приоритет работы ведомства - повышение качества предоставления услуг гражданам, чтобы люди могли оформлять сделки с недвижимостью просто и быстро. Заложенные в соглашении с городом инициативы будут этому способствовать, - цитирует пресс-служба Смольного главу Росреестра Олега Скуфинского.