Росреестр станет открытой системой и ускорит оформление документов в Петербурге

Смольный и Росреестр подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный и Росреестр подписали соглашение об эффективном взаимодействии, который касается информации по объектам недвижимости. Горожанам пообещали, что федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии станет максимально открытой, прозрачной системой, доступной для каждого. Например, люди смогут узнать, какая собственность является городской, а какая – федеральной.

Не остались без внимания и прошлогодние проблемы с очень медленной выдачей разнообразных документов от Росреестра. Сейчас этот вопрос хотят решить в том числе переходом в электронный формат сделок.

- Приоритет работы ведомства - повышение качества предоставления услуг гражданам, чтобы люди могли оформлять сделки с недвижимостью просто и быстро. Заложенные в соглашении с городом инициативы будут этому способствовать, - цитирует пресс-служба Смольного главу Росреестра Олега Скуфинского.