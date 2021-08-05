«Коронавирусные» выплаты медработникам Петербурга продлили до конца сентября 2021 года

В Петербурге продлили "ковидные" выплаты медработникам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продлили надбавки медработникам, лечащих больных коронавирусом, до конца сентября 2021 года. Соответствующее изменение в постановлении правительства одобрил губернатор Александр Беглов. К слову, с недавних пор единовременную материальную помощь в Северной столице получают только те медики, которые работают исключительно в «ковидных» медучреждениях. То есть зараженным инфекцией в поликлиниках выплата не полагается.

Дополнительные деньги на продолжение выплат-надбавок не потребуются, поскольку их выделят из резервного фонда города.

- По состоянию на 21 июля, специальную социальную выплату получили 31 095 работников медицинских организаций на общую сумму 2 млрд и 266 млн рублей, - передает пресс-служба Смольного.